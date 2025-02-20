Стармер сделал заявление о выборах в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что было вполне разумно приостановить выборы во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Стармер вечером 19 февраля провел телефонный разговор с Зеленским и отметил необходимость совместной работы всех.

"Премьер-министр выразил поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Стармер выразил поддержку усилий под руководством США по установлению длительного мира в Украине, который сдержал бы Россию от любой будущей агрессии.

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором", поскольку в Украине из-за войны не состоялись выборы. На эти слова бурно отреагировали другие мировые политики.