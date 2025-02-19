Выборы в Украине: Сикорский вспомнил страну, в которой не хватает демократии

Глава польской дипломатии считает, что украинцы должны выбирать президента в соответствии с нормами своей Конституции.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что проведение выборов является внутриполитическим делом Украины. При этом он добавил, что России не мешало бы позаботиться о проведении демократического волеизъявления в собственной стране.
Об этом он говорил во время подхода к печати в Европарламенте.
По словам главы польской дипломатии, Украина может самостоятельно решать, когда проводить выборы президента, в соответствии с нормами своей Конституции.
"Если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", — добавил он.
Радослав Сикорский подчеркнул, что Европа стремится к тому, чтобы война закончилась признанием международных принципов относительно суверенитета и целостности Украины.
"Мы также несем ответственность за военную поддержку Украины после окончания войны, а также за ее экономическое восстановление", — сказал глава МИД Польши.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы президента, поскольку у действующих властей якобы нет достаточно поддержки населения.
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