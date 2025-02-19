В Киеве слышны взрывы: что известно

В столице громко. Работают силы ПВО по враждебным БпЛА.
В Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Также есть предупреждение о возможном взлете боевых самолетов РФ и более 100 БПЛА ночью, о чем говорится в сообщениях мониторов.
В 22:40 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что вражеский БпЛА, летевший на Киев, был обезврежен.
На месте падения в Голосеевском районе работают службы.
По его информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Однако воздушная тревога продолжается, в небе есть еще цели и по ним работает ПВО.
"В отдельных районах могут быть слышны ответные звуки выстрелов и взрывы. Поэтому прошу киевлян находиться в укрытиях до ликвидации угрозы и отбоя тревоги", - сообщил Ткаченко.
Напомним, в ночь на 19 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
А в ночь на 19 июля в Одесской области произошли взрывы, после чего в регионе были зафиксированы локальные отключения света.
Читайте также:
- В Сумах раздаются взрывы: что известно
- В ряде регионов Украины прогремели взрывы — СМИ
- В Киеве раздаются взрывы: что известно