Срочно уберите: пять мест в доме, где нельзя ставить микроволновку

Если вы хотите, чтобы микроволновка прослужила не один год и была максимально безопасной для вас, стоит подумать, где именно ее лучше всего поставить.

В кухнях, отличающихся небольшой площадью, особо нет выбора, где поставить еще и микроволновку. Однако следует запомнить несколько мест, где размещать ее не стоит. Ведь из-за этого устройство может работать ужаснее и скоро испортиться.

Возле окна

Может показаться, что именно это место – идеально подходит для микроволновки, ведь она здесь будет охлаждаться. Однако, на самом деле, эта идея не самая лучшая. В каждую микроволновку изготовители вставляют специальную сетку для проветривания, а через нее внутрь может попадать грязь и пыль. С улицы через приоткрытое окно попадает много мусора, который скорее забьет сеточку и приведет к быстрой ломке техники или даже короткому замыканию.

У стены

Здесь уже есть сразу две причины, почему так поступать не стоит. Прежде всего, если вы поставите микроволновку очень близко от стены, это будет мешать ей качественно проветриваться и охлаждаться. Что касается расположения в углу, то здесь трудно предсказать расстояние для петель дверцы, поэтому во время открытия и закрытия можно повредить стену и самую микроволновку. Если у вас нет другого места, чтобы установить устройство, помните, что для достаточной циркуляции воздуха расстояние между техникой и стеной должно быть не менее 7-8 см со всех сторон.

Можно ли ставить микроволновку рядом с газовой плитой

Можно ли ставить микроволновку рядом с газовой плитой / Фото: Unsplash

Из-за подобного расположения микроволновка будет постоянно перегреваться, а потому срок ее эксплуатации значительно уменьшится. Такого допускать не стоит, если вы не хотите слишком быстро снова тратить средства на приобретение новой техники или ремонт старой.

На холодильнике

Сначала вы можете даже и не заметить, что из-за потока горячего воздуха дверца или стенки холодильника начала слегка деформироваться, а если не совершить никаких действий, то в конце концов ситуация только ухудшится. Внутренние компоненты холодильника могут повредиться, что приведет к ломке.

Рядом с посудомоечной машиной или раковиной

Расположение любого электроприбора рядом с источником воды – это полное пренебрежение правилами безопасности. Это может привести к короткому замыканию и пожару. Также из-за воды и высокой влажности электрические компоненты микроволновки будут быстрее изнашиваться и могут испортиться.

Читайте также: