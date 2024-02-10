Терміново приберіть: п'ять місць в оселі, де не можна ставити мікрохвильову піч

Якщо ви хочете, щоб мікрохвильова піч прослужила не один рік і була максимально безпечною для вас, варто подумати, де саме її краще всього поставити.

В кухнях, які відрізняються невеликою площею, особливо немає вибору, де поставити ще й мікрохвильову піч. Проте слід запам'ятати кілька місць, де розташовувати її не варто. Адже через це пристрій може працювати гірше і швидко зіпсуватися.

Біля вікна

Може здатися, що саме це місце — ідеально підходить для мікрохвильової печі, адже вона тут буде охолоджуватися. Проте, насправді, ця ідея не найкраща. В кожну мікрохвильовку виробники вставляють спеціальну сіточку для провітрювання, а через неї всередину може потрапляти бруд і пил. З вулиці через прочинене вікно потрапляє багато сміття, яке швидше заб'є сіточку і призведе до швидкого ламання техніки чи навіть короткого замикання.

Біля стіни

Тут вже є відразу дві причини, чому так робити не варто. Передусім, якщо ви поставите мікрохвильовку дуже близько від стіни, то це буде заважати їй якісно провітрюватися і охолоджуватися. Щодо розташування у кутку, то тут важко передбачити відстань для петелець дверцят, тому під час відкриття і закриття можна пошкодити стіну і саму мікрохвильову піч. Якщо у вас немає іншого місця, щоб поставити пристрій, пам'ятайте, що для достатньої циркуляції повітря відстань між технікою і стіною повинна бути не менше 7-8 см з усіх боків.

Чи можна ставити мікрохвильовку поруч з газовою плитою

Чи можна ставити мікрохвильовку поряд з газовою плитою / Фото: Unsplash

Через подібне розташування мікрохвильова піч буде постійно перегріватися, а тому термін її експлуатації значно зменшиться. Такого допускати не варто, якщо ви не хочете дуже швидко знову витрачати кошти на придбання нової техніки чи ремонт старої.

На холодильнику

Спочатку ви можете навіть і не помітити, що через потік гарячого повітря дверцята або стінки холодильника почали злегка деформовуватися, а якщо не зробити жодних дій, то зрештою ситуація тільки погіршиться. Внутрішні компоненти холодильника можуть пошкодитися, що призведе до ламання.

Поруч з посудомийною машиною чи раковиною

Розташування будь-якого електроприлада поруч з джерелом води — це повне нехтування правилами безпеки. Це може призвести до короткого замикання і пожежі. Також через воду і високу вологість електричні компоненти мікрохвильової печі будуть швидше зношуватися і можуть зіпсуватися.

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