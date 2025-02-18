В ряде регионов Украины прогремели взрывы — СМИ

В части страны объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
В ночь на 18 февраля в ряде регионов Украины были слышны звуки взрывов.
Об этом информирует Общественное.
Журналисты сообщили, что звуки взрывов были слышны в Харькове.
"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о звуках взрывов в Полтавской области, в Черкассах и на окраинах города.
Перед взрывами в регионах была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 18 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.
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