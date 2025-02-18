У низці регіонів України пролунали вибухи — ЗМІ

У частині країни оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
В ніч проти 18 лютого у низці регіонів України було чутно звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне.
Журналісти повідомили, що звуки вибухів було чутно у Харкові.
"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про звуки вибухів на Полтавщині, у Черкасах та на околицях міста.
Перед вибухами у регіонах була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 18 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.
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