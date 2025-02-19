У Києві чутно вибухи: що відомо

У столиці гучно. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

У Києві працює ППО по ворожих безпілотниках.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

О 22:40 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворожий БпЛА, що летів на Київ було знешкоджено.

На місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби.

За його інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Проте повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО.

"В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.

Також є попередження про можливий зліт бойових літаків РФ і понад 100 БпЛА вночі, про що йдеться у повідомленнях моніторів.

Нагадаємо, в ніч проти 19 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

А в ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в регіоні були зафіксовані локальні відключення світла.

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