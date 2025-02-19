У Києві чутно вибухи: що відомо

У столиці гучно. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
У Києві працює ППО по ворожих безпілотниках.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
О 22:40 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворожий БпЛА, що летів на Київ було знешкоджено.
На місці падіння в Голосіївському районі працюють відповідні служби.
За його інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Проте повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО.
"В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.
Також є попередження про можливий зліт бойових літаків РФ і понад 100 БпЛА вночі, про що йдеться у повідомленнях моніторів.
Нагадаємо, в ніч проти 19 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
А в ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в регіоні були зафіксовані локальні відключення світла.
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