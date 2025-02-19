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На Одещині після вибухів частково зникло світло - ЗМІ

На Одещині після вибухів частково зникло світло - ЗМІ

Росія атакувала Одещину 19 лютого 2025 року / Фото: Геннадій Труханов

Ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

В ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в області були зафіксовані локальні відключення світла.

Про це інформує Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи були зафіксовані близько опівночі, повторний вибух пролунав в Одесі через 15 хвилин.

"В Одесі та області після дронової атаки РФ є локальні відключення світла. Наразі в НЕК Укренерго не надали розпоряджень щодо стабілізаційних або екстрених графіків відключень, повідомили в ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Дану інформацію підтвердив очільник Одеси Геннадій Труханов.

"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному  району міста. Відсутнє електро, водо, та теплопостачання у великий частині будинків", - повідомив очільник Одеси Геннадій Труханов.

Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгортається оперативний штаб.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Одесі після вибухів повідомляють про сильну пожежу.

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