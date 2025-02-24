"Сухий лист" і два асисти: Неймар видав яскравий перфоманс у Бразилії (відео)

Бразильський форвард Неймар, який нині виступає за бразильський "Сантос", став героєм виїзного поєдинку 12-го туру чемпіонату штату Сан-Паулу проти клубу "Інтернасьонал Лімейра".

Від 9-ї до 32-ї хвилини він оформив три результативні дії – гол і два асисти. Причому свій м'яч 33-річний бразилець забив прямим ударом з кутового, виконавши так званий "сухий лист".

Відео гола Неймара

O GOL HISTÓRICO DE NEYMAR JR PELO ÂNGULO DA TORCIDA! ⚽ pic.twitter.com/QJx7RjP6Ab — Santos FC (@SantosFC) February 23, 2025

Матч завершився перемогою "Сантоса" з рахунком 0:3. Від моменту свого повернення на батьківщину Неймар уже провів шість поєдинків, у яких забив два голи і віддав три асисти.

Додамо, що у жовтні 2024 року Неймар повернувся на поле після важкої травми, через яку пропустив понад рік. Але на початку листопада він дістав ще одне пошкодження, від якого вже встиг відновитися.

Зазначимо, що "Сантос" є рідним клубом для Неймара. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру, після чого 2013 року перейшов до "Барселони".

Неймар вважається найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Наприкінці січня 2025-го Неймар достроково залишив "Аль-Хіляль", куди перебрався влітку 2023 року з ПСЖ. За клуб із Саудівської Аравії бразилець зіграв лише 7 матчів (493 хвилини), забив один гол і віддав три асисти.

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Ліверпуль" розібрався з "Манчестер Сіті" та збільшив лідерський відрив у АПЛ (відео)

"Завжди вчимося один у одного": Усик зустрівся з Роналду в Саудівській Аравії (фото)