Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что проживающие в Соединенных Штатах украинцы должны прежде всего отстаивать интересы Америки, а не Украины.

Об этом он написал в социальной сети X.

Джей Ди Вэнс рассказал о случае, который произошел во время его предвыборной кампании в 2022 году в Огайо. Он встретил украинца, выразившего сильное возмущение его отношением к войне России против Украины. Особенно украинца разозлило намерение Венса как можно скорее завершить этот военный конфликт.

"Вы пытаетесь покинуть мою страну и мне это не нравится", – рассказал слова украинца вице-президент США. В ответ он указал украинскому на то, что его страной, как и Венса, являются США.

Вэнс заявил, что новые иммигранты должны в первую очередь заботиться об интересах США, а не своих родных стран. Он привел пример разговора с украинцем, недовольным его подходом к войне в Украине. В ответ политик подчеркнул, что иммигранты не должны использовать силу и влияние Соединенных Штатов для разрешения этнических конфликтов на своих родинах. Вэнс подчеркнул, что видение США своей страной является ключевой частью успешной ассимиляции, и отметил, что благодарен тем иммигрантам, которые разделяют этот подход.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что война в Украине должна завершиться долговременным миром.

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