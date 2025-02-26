Цены резко пошли вверх: как изменилась стоимость овощей

В феврале 2025 года в Украине наблюдается значительное колебание цен на разные овощи, что обусловлено несколькими факторами.

Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По состоянию на середину февраля 2025 года оптовые цены на отдельные овощи выглядели так:

Лук – 14,5 грн/кг (+4% за год)

Картофель — 24 грн/кг (+37%)

Морковь — 26,5 грн/кг (+130%)

Огурцы — 113 грн/кг (+27%)

Помидоры — 77,5 грн/кг (-12%)

Свекла — 15 грн/кг (+28%)

Капуста — 36,5 грн/кг (+232%)

Основными факторами, повлиявшими на цены, являются уменьшение предложения качественных овощей, сокращение запасов в хранилищах, неблагоприятные погодные условия при уборке урожая, а также высокий спрос со стороны оптовых и розничных сетей.

"В целом сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности морковь, капусту, свеклу и картофель, в то же время цены на некоторые импортные продукты, например, помидоры, продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения предложения", — говорится в сообщении.

Напомним, эксперты спрогнозировали, что уже в марте 2025 года стоимость молочных продуктов начнет снижаться.

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