Овощи могут снова вырасти в цене: эксперт назвала причину

В настоящее время наблюдается определенный откат цен.

Тепличное хозяйство в Украине не способно полностью удовлетворить спрос потребителей, и это может привести к подорожанию овощей.

Об этом сообщила эксперт Лариса Гук в эфире КИЕВ24.

По ее словам, сейчас наблюдается определенный откат цен, поскольку потребители уже не готовы платить больше. Однако овощная группа остается в зоне риска, поскольку страна не имеет достаточно мощного производства овощей закрытого грунта.

Сейчас наблюдается значительный рост импорта продуктов из-за рубежа, что, к сожалению, постепенно вытесняет украинских производителей. Полки магазинов заполнены импортной продукцией — молодым картофелем из Египта, капустой из Греции, томатами из Турции.

"То, что касается сезонных колебаний, прежде всего в зоне риска, пожалуй, это овощная группа. Почему? Потому что Украина не имеет мощного динамичного производства овощей закрытого грунта", — заявила эксперт.

Напомним, эксперты спрогнозировали, что уже в марте 2025 года стоимость молочных продуктов начнет снижаться.

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