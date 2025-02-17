Цены на яйца: эксперт объяснил, когда стоимость начнет падать

В январе 2025 года в Украине было зафиксировано удешевление куриных яиц. Снижение спроса после рождественских праздников стало одной из причин этой тенденции.

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, передает "КИЕВ24"

"Что будет дальше? Наверное, небольшой рост цен будет, но это точно не будет такая головокружительная ситуация, которая была в ноябре-декабре 2024 года", — сказал он.

По словам Олега Пендзина, достаточно значительным стимулом падения цен на яйца в 2025 году было исследование Антимонопольного комитета, охладившее желание производителей повышать стоимость.

Однако можно ожидать изменений в себестоимости продукции для производителей, что может отразиться на рыночных ценах.

Напомним, осенью 2024 года цены на яйца резко выросли. В ноябре Антимонопольный комитет Украины начал проверку вероятного сговора среди производителей яиц.

Годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, при этом на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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