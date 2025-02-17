Ціни на яйця: експерт пояснив, коли вартість почне падати

У січні 2025 року в Україні зафіксували здешевлення курячих яєць. Зниження попиту після різдвяних свят стало однією з причин цієї тенденції.

Про це повідомив економіст Олег Пендзин, передає "КИЇВ24"

"Що буде далі? Напевно, невелике зростання цін буде, але це точно не буде така карколомна ситуація, яка була у листопаді -грудні 2024 року", — сказав він.

Зі слів Олега Пендзина, достатньо значним стимулом падіння цін на яйця 2025 року було дослідження Антимонопольного комітету, що охолодило бажання виробників підвищувати вартість.

Однак можна очікувати змін у собівартості продукції для виробників, що може позначитися на ринкових цінах.

Нагадаємо, восени 2024 року ціни на яйця різко зросли. У листопаді Антимонопольний комітет України почав перевірку щодо ймовірної змови серед виробників яєць.

Річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

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