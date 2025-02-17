Трамп заявив, що Путін прагне завершити бойові дії в Україні – The Hill

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче припинити бойові дії й не має амбіцій щодо інших країн.

Про це пише видання The Hill.

"Я думаю, що він хоче припинити боротьбу. Я це бачу. Ми говорили довго і наполегливо. [Спеціаліст із Близького Сходу] Стів Віткофф був з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити боротьбу", — сказав Трамп журналістам у неділю, коли його запитали, чого, на його думку, хоче Путін.

"У них велика, потужна машина. Ви це розумієте, — продовжив Трамп. — І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, вони воювали дуже довго. Вони робили це раніше... але я думаю, що він хотів би припинити битви".

Ці заяви пролунали на тлі спроб адміністрації Трампа домовитися про припинення російсько-української війни, яка почалася майже три роки тому, коли Путін розпочав неспровоковане вторгнення до сусідньої України.

На запитання про територіальні амбіції Путіна та про те, чи хоче він захопити всю територію України, Трамп відповів, що ставив Путіну таке запитання.

"Я думаю, що він хоче зупинитися. Це було моє запитання до нього. Тому що якщо він продовжить, це стане великою проблемою для нас, і це створить велику проблему для мене, тому що ви просто не можете дозволити цьому статися", — сказав Трамп.

"Я думаю, що він хоче покласти цьому край. І вони хочуть покласти цьому край швидко. Вони обоє", — продовжив Трамп, зазначивши, що президент України Володимир Зеленський також хоче покласти цьому край.

В інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю в програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC News, Зеленський розповів ведучій Крістен Велкер, що коли він востаннє розмовляв із Трампом, то порадив йому не довіряти Путіну, коли той каже, що хоче миру. Зеленський наголосив, що сказав Трампу, що Путін брехун і трохи боїться Трампа.

"І я думаю, що у президента є цей шанс, і він сильний, — сказав Зеленський про Трампа. — І я думаю, що він справді може підштовхнути Путіна до мирних переговорів. Так, я так думаю. Я вважаю, що він може, але не довіряйте йому. Не довіряйте Путіну. Не вірте просто словам про припинення вогню".

Зеленський також заявив в інтерв'ю, що "ми вважаємо, що Путін буде вести війну проти НАТО", додавши: "У нас є розвіддані, у нас є документи, які свідчать, що вони готують підготовлену місію великої кількості солдатів на території Білорусі". Він зазначив, що побоюється, що наступними цілями Путіна можуть стати Польща та Литва.

На запитання про попередження Зеленського щодо можливої війни Путіна проти НАТО Трамп відповів: "Ні, я не погоджуюся. Я не погоджуюся. Анітрохи".

Раніше повідомлялося, що 18 лютого у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії.

Ми раніше інформували, що українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де вже відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців.

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