Трамп заявив, що "дуже скоро" зустрінеться з Путіним

Лідер США заявив, що він наполегливо працює над досягненням миру.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він щиро вірить у "скору зустріч" з російським диктатором Путіним, на якій буде обговорюватись закінчення агресії проти України.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами, інформує Reuters.

За словами Трампа, він наполегливо працює над досягненням миру й вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Його коментарі з'явилися в той час, коли Сполучені Штати і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії.

Ми раніше інформували, що українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де вже відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців.

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