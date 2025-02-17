Зустріч посадовців США та РФ відбудеться у вівторок у Саудівській Аравії - Axios

Анонсована зустріч викликає занепокоєння і розчарування в української влади.

Зустріч високопосадовців Сполучених Штатів та РФ для обговорення припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела.

Журналісти пишуть, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і Росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Путіним.

Видання зазначає, що анонсована зустріч викликає "занепокоєння і розчарування в української влади", яка стурбована перемовинами "за спиною Києва".

Джерела журналістів повідомили, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела Axios, з боку Росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що топпосадовці США вирушають до Саудівської Аравії, де плануються переговори з делегацією з РФ.

Ми раніше інформували, що у Білому домі відреагували на відмову Зеленського від угоди про доступ до корисних копалин.

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