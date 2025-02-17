Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" у Лівані

Це сталося через порушення умов перемирʼя.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці обʼєктів терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану через порушення умов перемирʼя між сторонами.

Про це інформує пресслужба ЦАГАЛ.

У відомстві пояснили, що Ізраїль завдав точних ударів в районі, де було зафіксовано активність бойовиків "Хезболли". Військові знищили ракетні установки і зброю.

"Терористична діяльність на цих об'єктах є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.

В армії Ізраїля заявили, що продовжують діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для держави Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розпочав виведення армії з коридору Нецарім у Газі.

Ми раніше інформували, що Трамп озвучив погрози, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників.

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