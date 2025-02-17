Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана из-за нарушения условий перемирия между сторонами.

Об этом информирует пресс-служба ЦАГАЛ.

В ведомстве пояснили, что Израиль нанес точные удары в районе, где была зафиксирована активность боевиков "Хезболлы". Военные уничтожили ракетные установки и оружие.

"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", — говорится в сообщении.

В армии Израиля заявили, что продолжают действовать, чтобы устранить любую угрозу государству Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль приступил к выводу армии из коридора Нецарим в Газе.

Мы ранее информировали, что Трамп озвучил угрозы, если ХАМАС не освободит всех заложников.

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