Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Это произошло из-за нарушения условий перемирия.
Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана из-за нарушения условий перемирия между сторонами.
Об этом информирует пресс-служба ЦАГАЛ.
В ведомстве пояснили, что Израиль нанес точные удары в районе, где была зафиксирована активность боевиков "Хезболлы". Военные уничтожили ракетные установки и оружие.
"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", — говорится в сообщении.
В армии Израиля заявили, что продолжают действовать, чтобы устранить любую угрозу государству Израиль.
Ранее сообщалось, что Израиль приступил к выводу армии из коридора Нецарим в Газе.
Мы ранее информировали, что Трамп озвучил угрозы, если ХАМАС не освободит всех заложников.
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