Трамп заявил, что "очень скоро" встретится с Путиным

Лидер США заявил, что он упорно работает над достижением мира.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что искренне верит в "скорую встречу" с российским диктатором Путиным, на которой будет обсуждаться окончание агрессии против Украины.

Об этом Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами, передает Reuters.

По словам Трампа, он упорно трудится над достижением мира и верит, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекратить войну.

Его комментарии появились в то время, когда Соединенные Штаты и Россия готовятся к первым переговорам в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 18 февраля, в Саудовской Аравии может состояться встреча между чиновниками Соединенных Штатов Америки и России.

Мы ранее информировали, что украинская правительственная делегация начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.

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