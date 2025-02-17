Трамп хочет, чтобы страны Европы покупали у США оружие для Украины — Bloomberg

Также он хочет, чтобы Европа увеличила закупки американских газа и нефти.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он готов разрешить странам Европы закупать оружие для передачи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Трампа.

"Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие даже если США прекратят военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны", — говорится в публикации.

Издание сообщает, что ранее администрация Дональда Трампа заявила своим союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие, чтобы альянс НАТО был сохранен.

Кроме того, Трамп потребовал от стран Европы увеличить закупку американских газа и нефти.

Ранее сообщалось, что США призывают Европу активнее поддерживать Украину.

Мы ранее информировали, что Британия предоставила Украине дополнительную военную помощь более чем на $180 млн.

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