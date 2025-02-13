Европа усиливает поддержку Украины: Helsing передаст еще 6000 дронов HX-2

Модель HX-2, представленная в конце 2024 года, представляет собой высокоточный X-wing боеприпас с электрическим приводом и дальностью полета до 100 км. Беспилотник оснащен передовой системой искусственного интеллекта, что обеспечивает устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Европейская компания Helsing, специализирующаяся на оборонных технологиях, объявила о производстве дополнительных 6000 ударных беспилотников HX-2 для Украины. Это решение стало продолжением предварительного заказа на 4000 дронов HF-1, которые уже поставляются украинским военным в сотрудничестве с местной промышленностью. Новый контракт делает Helsing одним из самых крупных производителей ударных беспилотников в мире.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технологические особенности HX-2

Модель HX-2, представленная в конце 2024 года, представляет собой высокоточный X-wing боеприпас с электрическим приводом и дальностью полета до 100 км. Беспилотник оснащен передовой системой искусственного интеллекта, что обеспечивает устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Одним из главных преимуществ HX-2 является возможность работы в составе разведывательно-ударного комплекса Altra, позволяющего нескольким дронам действовать в рое под управлением одного оператора. Кроме того, система разработана для масштабного производства с минимальной себестоимостью единицы, что делает ее эффективным инструментом в современной наземной войне.

Расширение производственных мощностей

В компании сообщили о завершении строительства первого завода стойкой фабрики на юге Германии. Эти производственные комплексы разработаны для обеспечения государственных государств суверенными мощностями по изготовлению оборонной техники. Helsing намерена расширить сеть таких заводов по всей Европе, чтобы быстро наращивать производство в случае обострения конфликтов.

Первая фабрика начала производство HX-2, а ее начальные мощности позволяют выпускать более 1000 дронов в месяц.

Руководство Helsing о поддержке Украины

Соучредитель компании Гундберт Шерф пояснил, что расширение производства HX-2 стало ответом на дополнительные заказы от Украины.

"Каждая точная масса компенсирует численное отставание перед устаревшими системами. НАТО должна сделать выводы и действовать быстро. Мы внедряем распределенный подход к массовому производству, позволяя странам Европы самостоятельно производить эти системы, обеспечивая суверенитет производства и логистических цепей".

Его коллега Никлас Келер подчеркнул, что Helsing объединила лучших европейских специалистов в сфере производства для разработки нового поколения высокотехнологичных беспилотников.

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"Наши фабрики совмещают программно-ориентированный дизайн с масштабируемыми производственными технологиями. Мы создаем доступное точное оружие, которое сдерживает агрессоров и защищает демократию. HX-2 – только первый из серии новых продуктов, разрабатываемых по этой концепции".

Таким образом, Helsing усиливает поддержку Украины, поставляя современные боевые беспилотники, уже доказавшие свою эффективность в боевых условиях.

Напомним, что Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 150 млн. фунтов стерлингов (более 180 млн. долларов), в который войдут танки, артиллерия и ракеты.