Європа посилює підтримку України: Helsing передасть ще 6000 дронів HX-2

Модель HX-2, представлена наприкінці 2024 року, є високоточним X-wing боєприпасом із електричним приводом та дальністю польоту до 100 км. Безпілотник оснащений передовою системою штучного інтелекту, що забезпечує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Європейська компанія Helsing, що спеціалізується на оборонних технологіях, оголосила про виробництво додаткових 6000 ударних безпілотників HX-2 для України. Це рішення стало продовженням попереднього замовлення на 4000 дронів HF-1, які вже постачаються до українських військових у співпраці з місцевою промисловістю. Новий контракт робить Helsing одним із найбільших виробників ударних безпілотників у світі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Технологічні особливості HX-2

Модель HX-2, представлена наприкінці 2024 року, є високоточним X-wing боєприпасом із електричним приводом та дальністю польоту до 100 км. Безпілотник оснащений передовою системою штучного інтелекту, що забезпечує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Однією з головних переваг HX-2 є можливість роботи у складі розвідувально-ударного комплексу Altra, що дозволяє кільком дронам діяти у рої під управлінням одного оператора. Окрім цього, система розроблена для масштабного виробництва з мінімальною собівартістю одиниці, що робить її ефективним інструментом у сучасній наземній війні.

Розширення виробничих потужностей

У компанії повідомили про завершення будівництва першого заводу фабрики стійкості на півдні Німеччини. Ці виробничі комплекси розроблені для забезпечення національних держав суверенними потужностями з виготовлення оборонної техніки. Helsing має намір розширити мережу таких заводів по всій Європі, щоб мати змогу швидко нарощувати виробництво в разі загострення конфліктів.

Перша фабрика розпочала виробництво HX-2, а її початкові потужності дозволяють випускати понад 1000 дронів на місяць.

Керівництво Helsing про підтримку України

Співзасновник компанії Ґундберт Шерф пояснив, що розширення виробництва HX-2 стало відповіддю на додаткові замовлення від України.

"Щодня точна маса компенсує чисельне відставання перед застарілими системами. НАТО має зробити висновки і діяти швидко. Ми впроваджуємо розподілений підхід до масового виробництва, дозволяючи країнам Європи самостійно виробляти ці системи, забезпечуючи суверенітет виробництва та логістичних ланцюгів".

Його колега Ніклас Келер наголосив, що Helsing об’єднала найкращих європейських фахівців у сфері виробництва для розробки нового покоління високотехнологічних безпілотників.

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"Наші фабрики поєднують програмно-орієнтований дизайн із масштабованими виробничими технологіями. Ми створюємо доступну точну зброю, яка стримує агресорів та захищає демократію. HX-2 – лише перший із серії нових продуктів, що розробляються за цією концепцією".

Таким чином, Helsing посилює підтримку України, постачаючи сучасні бойові безпілотники, які вже довели свою ефективність у бойових умовах.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів), до якого увійдуть танки, артилерія та ракети.