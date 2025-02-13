Перестав дихати прямо на полі: у Дніпрі підліток знепритомнів під час змагання

Завдяки миттєвій реакції товаришів по команді та оперативним діям медиків, хлопця вдалося врятувати.

На спортивних змаганнях у Дніпрі 16-річний підліток раптово впав та перестав дихати.

Про інцидент розповів медпрацівник Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД Віктор Пальчинський, передає dnepr.info.

Юнак приїхав на змагання з Полтавщини. Перед грою він не скаржився на самопочуття, але щойно вийшов на поле — раптово знепритомнів і перестав дихати.

Команда швидко зорієнтувалася: гравці одразу розпізнали раптову зупинку кровообігу та розпочали непрямий масаж серця та штучне дихання.

Лікарі швидкої допомоги прибули на місце за кілька хвилин.

Фельдшери негайно розпочали реанімаційні заходи, які дали результат.

“Через декілька секунд після реанімації з’явилися ознаки відновлення спонтанного кровообігу: пацієнт закусив “трубку”, почав самостійно дихати, пульс відновився, а на моніторі з’явився синусовий ритм”, – розповіли медики.

Юнака госпіталізували, щоб з’ясувати причину раптового погіршення здоров’я.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували тяжкопораненого військового, який після вибуху опинився на межі життя і смерті. Щоб серце 35-річного Олександра билося без загроз, до Дніпра терміново прибула бригада кардіохірургів з інституту Амосова.

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