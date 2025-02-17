Трамп хоче, аби країни Європи купували у США зброю для України - Bloomberg

Також він хоче, щоб Європа збільшила закупівлю американських газу та нафти.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він готовий дозволити країнам Європи закуповувати зброю для передавання Україні.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на слова Трампа.

"Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни", - йдеться в публікації.

Видання повідомляє, що раніше адміністрація Дональда Трампа заявила своїм союзникам, що хоче, аби вони купували американську зброю для того, щоб альянс НАТО був збережений.

Крім того, Трамп вимагає від країн Європи збільшити закупівлю американських газу та нафти.

Раніше повідомлялося, що США закликають Європу активніше підтримувати Україну.

Ми раніше інформували, що Британія надала Україні додаткову військову допомогу на понад $180 млн.

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