Базовый продукт подешевеет уже в марте: эксперт назвал новые цены

Весна – период, когда большинство коров телится, что увеличивает производство молока и, соответственно, предложение на рынке.

Уже в марте 2025 года стоимость молочных продуктов начнет снижаться.

Как объяснил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус в комментарии Главреду, это связано с началом сезона "большого молока".

Весна – период, когда большинство коров телится, что увеличивает производство молока и, соответственно, предложение на рынке.

Рост объемов производства при пониженной покупательной способности населения приводит к падению закупочных цен, независимо от сорта молока. По оценкам экспертов, в марте ожидается следующее снижение:

Молоко высшего сорта (экстра) – на 5%, до 17,90 грн/кг (без НДС).

Молоко высшего качества – на 6%, до 17,40 грн/кг.

Молоко первого сорта – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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В то же время Иван Свиноус отмечает, что существенного падения розничных цен ждать не стоит. Удорожание энергоносителей, горючего и других ресурсов для производства молочной продукции будет сдерживать снижение стоимости магазинов. Однако определенная коррекция цен все же произойдет, поскольку молочные продукты имеют ограниченный срок реализации.

По прогнозам, в марте 2025 года пастеризованное молоко 2,5% жирности может стоить 39,4 грн/кг (-2,5%), сливочное масло 72,5% жирности – 328,6 грн/кг (-5%), а творог 9% жирности – 152 грн/кг (-4%).

Напомним, что на украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное падение цен.