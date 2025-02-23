Когда-то на Земле были зеленые океаны — новое исследование

Три миллиарда лет назад океаны Земли имели другой цвет.

Об этом говорится в результатах нового исследования, проведенного международной группой ученых под руководством Таро Мацуо, астрофизика из университета Нагоя в Японии, пишет Forbes.

Ученые рассказали, что в ранней атмосфере Земли преобладали пар и углекислый газ, что влияло на цвет воды в океанах. Эти факторы формировали кислую среду и ускоряли выветривание и эрозию на еще бесплодной планете.

"Многие железы были вымыты водой. В зависимости от своего ионного заряда, растворенное железо вызывает изменения цвета от коричневого до серого и зеленого. растворе, вероятно, было трехзарядное железо, что привело к образованию преимущественно зеленого цвета океанов", — пояснили ученые.

В этой среде эволюции пигментов фикобилинов — фотосинтезирующих пигментов красных водорослей и цианобактерий — имели смысл, ведь цианобактерии могли собирать световую энергию, которая не поглощалась зеленой водой.

По выводам ученых, океаны зеленого цвета, вероятно, существовали примерно от трех до 600 млн лет назад.

"В настоящее время в этом огромном промежутке лет цианобактерии использовали энергию солнца, чтобы расщепить воду на ее составляющих – водород и кислород. Поскольку железо постоянно выводилось из океанов, они начали менять цвет, в конце концов став голубыми", — говорится в материале.

Исследователи подчеркивают, что голубые океаны были благоприятны для водорослей, которые использовали хлорофилл, в результате чего зеленые растения претерпели эволюционные изменения.

Ученые обнаружили новые доказательства существования подземного океана на одном из спутников Юпитера.

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