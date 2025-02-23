Колись на Землі були зелені океани — нове дослідження

Три млрд років тому океани Землі мали інший колір.

Про це йдеться у результатах нового дослідження, що здійснила міжнародна група науковців під керівництвом Таро Мацуо, астрофізика з університету Нагоя в Японії, пише Forbes.

Вчені розповіли, що в ранній атмосфері Землі переважали пара та вуглекислий газ, що впливало на колір води в океанах. Ці фактори формували кисле середовище і прискорювали вивітрювання та ерозію на ще безплідній планеті.

"Багато заліза було вимито водою. Залежно від свого іонного заряду, розчинене залізо викликає зміни кольору від коричневого до сірого і зеленого. розчині, ймовірно, було тризарядне залізо, що призвело до утворення переважно зеленого кольору океанів", — пояснили вчені.

У цьому середовищі еволюції пігментів фікобілінів — фотосинтезуючі пігменти червоних водоростей і ціанобактерій — мали сенс, адже ціанобактерії могли збирати світлову енергію, яка не поглиналася зеленою водою.

За висновками вчених, океани зеленого кольору, ймовірно, існували приблизно від трьох млрд до 600 млн років тому.

"В даний час цього величезного проміжку років ціанобактерії використовували енергію сонця, щоб розщепити воду на її складниках – водень і кисень. Оскільки залізо постійно виводилося з океанів, вони почали змінювати колір, врешті-решт ставши блакитними", — йдеться у матеріалі.

Дослідники підкреслюють, що блакитні океани були сприятливими для водоростей, які використовували хлорофіл, внаслідок чого зелені рослини зазнали еволюційних змін.

Нагадаємо, вчені виявили нові докази існування підземного океану на одному з супутників Юпітера.

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