Как на самом деле выглядит Ад и Дьявол: теолог развеял самые распространенные мифы

По его словам, настоящий Дьявол – это духовное, а не физическое существо, которое может появляться в привлекательных формах, а не в виде ужасного монстра.

Большинство людей представляет Дьявола как краснокожего рогатого демона с вилами, который соблазняет людей ко греху. Однако теолог Джаред Брок, автор книги "Дьявол по имени Люцифер", рассказывает, что это искаженный образ, не подтверждаемый Библией. По его словам, настоящий Дьявол – это духовное, а не физическое существо, которое может появляться в привлекательных формах, а не в виде ужасного монстра.

Об этом он рассказал DailyMail.

"В Библии есть два слова для обозначения Дьявола: одно означает обвинитель, другое — противник. Но нигде не сказано, что он может быть повсюду одновременно, как Бог", — объяснил Брок. Также он опроверг популярный миф, который Дьявол властвует в Аду, издеваясь над грешниками. На самом деле в Книге Откровения он предстает не как правитель Ада, а как низвергнутое на землю существо.

Что касается самого Ада, то Библия содержит несколько различных описаний, которые трудно свести к единой концепции.

"Она упоминает пять или шесть мест, которые можно трактовать как загробный мир, но являются ли они физическими, духовными, вечными или временными — мы просто не знаем", — отметил Брок.

Также эксперт отметил, что даже широко известное имя "Люцифер" упоминается в Священном Писании только один раз — в Книге пророка Исаии: "Как ты упал с неба, о, Люцифер, сын звезды!" Этот отрывок традиционно трактуют как описание падения Дьявола с небес, но, по словам Брока, это больше художественный образ, чем чёткое свидетельство.

Еще один распространенный миф – число 666, которое часто называют "числом Зверя". В Откровении говорится: "Кто имеет разум, тот считай число зверя, ибо это число человеческое, и число его 666". Брок предполагает, что оно могло означать кодовое упоминание императора Нерона, символизировать царя Навуходоносора или даже быть связанным с Голиафом.

Многие верят, что Дьявол имеет армию демонов, исполняющих его волю, однако в Библии таких упоминаний почти нет. Известно лишь, что вместе с ним с небес была свергнута треть ангелов. Брок также рассказал, что общался с десятками людей, переживших демоническое влияние, и верит, что в мире действуют злые духовные силы. Одной из них он называет "маммону" – арамейское слово, которое Иисус использовал для обозначения денег.

Однако, по его мнению, люди всегда ответственны за свои поступки и не могут оправдывать зло от влияния Дьявола. "Мы все слышали фразу: "Дьявол заставил меня это сделать". Но он никого ни к чему не заставляет. Он не может взять оружие и нажать на курок — это всегда выбор человека", — подытожил Брок.