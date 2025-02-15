В Украине резко изменилась цена на популярный фрукт

Однако цены остаются на 48% выше, чем в прошлом году.

В Украине наблюдается снижение торговой активности на рынке яблок, что повлекло уменьшение цен на эти фрукты.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Сложившаяся ситуация объясняется тем, что многие производители потеряли надежду на очередное повышение цен в этом сегменте и начали распродавать данные фрукты из хранилищ. В связи с этим предложение яблок на рынке заметно выросло, и украинские садоводы вынуждены снижать цены на свою продукцию", — говорится в сообщении.

Сейчас качественное яблоко стоит 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что на 12% дешевле, чем неделю назад. Однако цены остаются на 48% выше, чем в этот период прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление, поскольку качество фруктов в хранилищах ухудшается, а спрос остается низким.

Напомним, в Украине снизилась цена на популярный овощ.

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