Беринчик – Дэвис: опубликована статистика ударов титульного боя

Украинец выбросил больше ударов, но американец был точнее.
Обнародована статистика ударов боя за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором украинец Денис Беринчик нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял свой титул.
В четвертом раунде поединка, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США), американский претендент нокаутировал украинского чемпиона серией мощных ударов. Перед этим в третьем раунде Беринчик побывал в нокдауне.
За четыре раунда, которые боксеры провели на ринге, украинец выбросил 121 удар, из которых были точными лишь 14 (11,6%). Американец ударил 105 раз, но был точнее – цели достигли 20 его ударов (19%).
Украинец выбросил 52 джеба, из которых попал 2 (3,8%). На счету американца 48 джебов, из них точных – 5 (10,4%).
Беринчик нанес 69 силовых ударов, точными были 12 (17,4%). Дэвис выбросил 57 силовых ударов, из которых попал 15 (26,3%).
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Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.
36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.
В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.
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