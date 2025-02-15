Беринчик – Дэвис: опубликована статистика ударов титульного боя

Украинец выбросил больше ударов, но американец был точнее.

Обнародована статистика ударов боя за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором украинец Денис Беринчик нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял свой титул.

В четвертом раунде поединка, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США), американский претендент нокаутировал украинского чемпиона серией мощных ударов. Перед этим в третьем раунде Беринчик побывал в нокдауне.

За четыре раунда, которые боксеры провели на ринге, украинец выбросил 121 удар, из которых были точными лишь 14 (11,6%). Американец ударил 105 раз, но был точнее – цели достигли 20 его ударов (19%).

Украинец выбросил 52 джеба, из которых попал 2 (3,8%). На счету американца 48 джебов, из них точных – 5 (10,4%).

Беринчик нанес 69 силовых ударов, точными были 12 (17,4%). Дэвис выбросил 57 силовых ударов, из которых попал 15 (26,3%).

Статистика ударов боя Беринчик – Дэвис / Фото: x.com/CompuBox

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Беринчик – Дэвис.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Читайте также:

Дэвис прокомментировал досрочную победу над Беринчиком и завоевание чемпионского титула

Соперник Беринчика извинился перед украинцем за обвинения в расизме: кто на самом деле потроллил американца

Рекордный гонорар в карьере: стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом