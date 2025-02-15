Берінчик – Девіс: опубліковано статистику ударів титульного бою

Українець викинув більше ударів, але американець був точнішим.

Оприлюднено статистику ударів бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому українець Денис Берінчик нокаутом програв американцю Кейшону Девісу і втратив свій титул.

У четвертому раунді поєдинку, який відбувався на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США), американський претендент нокаутував українського чемпіона серією потужних ударів. Перед цим у третьому раунді Берінчик побував у нокдауні.

За чотири раунди, які боксери провели на рингу, українець викинув 121 удар, з яких були влучними лише 14 (11,6%). Американець вдарив 105 разів, але був точнішим – цілі досягли 20 його ударів (19%).

Українець викинув 52 джеби, з яких влучив 2 (3,8%). На рахунку американця 48 джебів, з них точних – 5 (10,4%).

Берінчик завдав 69 силових ударів, точними були 12 (17,4%). Девіс викинув 57 силових ударів, з яких влучив 15 (26,3%).

Статистика ударів бою Берінчик – Девіс / Фото: x.com/CompuBox

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Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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