Вибухова ніч у РФ: не працюють аеропорти, горить промислове підприємство

У ніч проти 15 лютого територію Росії атакували ударні безпілотники. У семи російських містах тимчасово призупинили роботу аеропортів, запроваджено план "Ковер".

"Росавіація" вранці повідомила про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

Крім того, виникла пожежа на промисловому підприємстві у Калузькій області. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група", — написав Шапша.

Він також уточнив, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

Також цієї ночі дрони долетіли до Тульської та Саратовської областей.

Місцеві чули щонайменше п'ять вибухів, повідомив Mash.

Атаку безпілотників також підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Басаргін.

У Волгограді безпілотник врізався в житловий багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, ЗСУ вгатили по аеродрому в Краснодарському краї — звідти росіяни запускають "Shahed".