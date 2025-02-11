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Ростовську область РФ атакувало 20 дронів

Ростовську область РФ атакувало 20 дронів

Польоти безпілотників та вибухи надокучали у Ростовій області 11 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

На росіян чекає гаряча ніч з БПЛА.

У ніч проти 11 лютого 2025 року Ростовську область атакувало понад 20 БПЛА.

Про це у повідомленні у соцмережі заявив активіст Петро Андрющенко у повідомленні у соцмережі. 

Політ безпілотників зафіксовано над Мілерово та у Чертковському районі.  

Начебто активно працює російське ППО, але не обійшлося без “пропущених”  та “атакувальних уламків” в районі місцевого аеродрому. 

Нагадаємо, що раніше невідомі дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом. 

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