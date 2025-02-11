Ростовську область РФ атакувало 20 дронів

На росіян чекає гаряча ніч з БПЛА.

У ніч проти 11 лютого 2025 року Ростовську область атакувало понад 20 БПЛА.

Про це у повідомленні у соцмережі заявив активіст Петро Андрющенко у повідомленні у соцмережі.

Політ безпілотників зафіксовано над Мілерово та у Чертковському районі.

Начебто активно працює російське ППО, але не обійшлося без “пропущених” та “атакувальних уламків” в районі місцевого аеродрому.

Нагадаємо, що раніше невідомі дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом.

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