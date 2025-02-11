Ростовскую область РФ атаковало 20 дронов

В ночь на 11 февраля 2025 года Ростовскую область атаковало более 20 БПЛА.

Об этом в сообщении в соцсети заявил активист Петр Андрющенко в сообщении в соцсети.

Полет беспилотников зафиксирован над Миллерово и Чертковским районом.

Вроде бы активно работает российское ПВО, но не обошлось без пропущенных и атакующих обломков в районе местного аэродрома.

Напомним, что ранее неизвестные дроны ударили по Афпинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Он играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом.

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