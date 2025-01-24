В Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром: видео

Сообщается о пожаре в российском городе.

Вечером в четверг, 23 января, на нефтебазу в российском городе Рязани произошла массированная атака дронов. Очевидцы сообщают о по меньшей мере 12 взрывах.

На опубликованных в соцсетях видео видны вспышки после "прилетов".

Также сообщается о пожаре в городе.

В Рязани дроны атакуют нефтебазу и военный аэродром

Еще одним объектом атаки беспилотников стал военный аэродром "Дягилево" на западной окраине города.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, кроме нефтебазы в Рязанской области расположен нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых в нефтяной промышленности РФ, хоть и находящийся под санкциями, но до сих пор работающий.

Он производит горючее для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике армии государства-агрессора.

Напомним, в пятницу, 17 января, в результате атаки дронов вспыхнула нефтебаза в городе Человеково Калужской области РФ.

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