Дроны повторно атаковали нефтебазу в российском Энгельсе

Сообщается, что в городе было слышно 4-5 взрывов.

В российском городе Энгельса дроны снова атаковали местную нефтебазу, горящую уже несколько дней после предварительной атаки.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что в городе было слышно 4-5 взрывов. Позже в одном из районов можно было увидеть дым от пожара.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки была повреждена промышленная зона на одном из предприятий.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Энгельсе третьи сутки пытаются потушить пожар на нефтебазе.

Кроме того, мы ранее информировали, что после атаки на нефтебазу в Энгельсе объявлено чрезвычайное положение.

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