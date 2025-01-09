"Уничтожено специфическое горючее": авиаэксперт о последствиях атаки на нефтебазу в Энегельсе

Это не простой бензин или керосин.

На нефтебазе в российском Энгельсе уничтожен большой запас специфического горючего. Для стратегических бомбардировщиков это другие категории, высший другой класс, требующий особой переработки, хранения и обеспечения самолетов.

Об этом сказал Николай Маломуж, генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины.

"Самым эффективным способом нейтрализовать удары бомбардировочными, ракетами и тактической авиацией — это нанесение ударов непосредственно по аэродромам, зонам пусков и системе обеспечения горючим и боеприпасами", — подчеркнул Маломуж.

Здесь есть два аспекта:

Нет горючего – нечем летать, двигаться, подниматься, соответственно ракеты и КАБы не прилетают по украинским городам. Дезориентация системы управления полетами – значительные пожары влекут за собой экологическую и технологическую катастрофу.

Напомним, в ночь на 8 января в Энгельсе прозвучала серия взрывов и возник пожар в районе местной нефтебазы. Власти сообщали об угрозе ударных беспилотников и работе ПВО.

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