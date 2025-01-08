После атаки на нефтебазу в Энгельсе объявлено чрезвычайное положение: видео

На территории российской нефтебазы загорелся второй резервуар с нефтепродуктами.
В российском городе Энгельсе, где минувшей ночью украинские дроны атаковали нефтебазу, местные власти объявили чрезвычайное положение.
На опубликованных в соцсетях видео видно, как тучи дыма накатываются на город.
Местные жители жалуются, что им тяжело дышать.
На территории нефтебазы загорелся второй резервуар с нефтепродуктами. Огонь виден из любой точки города.
Пожар не могут ликвидировать уже 16 часов.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в городе Энгельсе Саратовской области России. Эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.
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