России не спится! Рашисты ноют – говорят, что с ночи 8 января на болотах сильно пылает! Неизвестные дроны ударили туда, откуда регулярно запускаются ракеты по Украине. Серия взрывов прогремела в районе нефтебазы в городе Энгельс Саратовской области.

Об этом говорится в эксклюзиве TSN.ua.

В ночь на 8 января в российском городе Энгельс в Саратовской области заявили об атаке дронов. Предварительно есть попадание воздушной цели в нефтехранилище. Только посмотрите, как хорошо пылает.

Это так пылает нефтехранилище "Кристалл". Как горит что-то на России можно смотреть вечно, поэтому смотрим, потому что россияне постарались и нанимали видео с разных ракурсов.

Пишут, что хорошие дроны атаковали объект, на котором хранится топливо для авиабазы "Энгельс-2”, откуда регулярно рашисты выпускают ракеты по Украине. Местный губернатор Роман Бусаргин также подтвердил массированную атаку на регион. Однако, по его словам, это просто обломки дрона повредили "промышленный объект".

"Саратов и Энгельс этой ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военным за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий", — рассказал он.

Но пожар усиливался настолько быстро, что уже ни иконы, ни московские попы не могли помочь. В свою очередь Минобороны России сообщило о сбитии якобы 32 беспилотников в семи российских регионах. В частности, 11 над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей. А также по три – над Белгородской и Брянской областями, два – над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью и четыре – над акваторией Азовского моря. К слову, пылает до сих пор, россияне жалуются, что воняет дымом.

Напомним, силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России.

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