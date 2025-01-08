Россия обстреляла Херсонщину: есть погибшие

Оккупанты днем 8 января нанесли удар по Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро – получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Русские войска в очередной раз обстреливали Херсонский и Бериславский районы из артиллерии и били из БпЛА", – говорится в сообщении.

По информации полиции, под атаками врага находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Станислав, Приднепровское, Камышаны, Зеленовка, Белозерка, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Дорожное, Бургунка, Красный Маяк, Гавриловка и Монастырское.

Обстрелами повреждены три многоквартирных и пять частных домов, объект критической инфраструктуры, три гражданских, коммунальный, грузовой и четыре служебных автомобиля полиции, фермерское хозяйство, гараж и автобус.

Последствия обстрела

Последствия обстрела

Последствия обстрела

Напомним, в понедельник, 6 января, оккупанты ударили БпЛА по общественному транспорту. Известно, что госпитализирована еще одна пострадавшая.

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