Росія обстріляла Херсонщину: є загиблі

Окупанти вдень 8 січня завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро – отримало поранення.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Російські війська вкотре обстрілювали Херсонський і Бериславський райони з артилерії та били з БпЛА", – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, під атаками ворога перебували Херсон, Антонівка, Наддніпрянське, Станіслав, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Білозерка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Шляхове, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка та Монастирське.

Обстрілами пошкоджені три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три цивільні, комунальний, вантажний та чотири службові автомобілі поліції, фермерське господарство, гараж і автобус.

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

Нагадаємо, у понеділок, 6 січня, окупанти вдарили БпЛА по громадському транспорту. Відомо, що наразі госпіталізували ще одну постраждалу.

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