Россияне атаковали автобус в Херсоне: еще одну женщину госпитализировали

Атака привела к гибели одного человека и ранению 9 человек.

В понедельник, 6 января, ударили БПЛА по общественному транспорту. Известно, что госпитализирована еще одна пострадавшая.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Медпомощь понадобилась еще одной женщине, которая вчера пострадала из-за российского удара по "маршрутке" в Херсоне", — говорится в сообщении

В результате атаки беспилотника на маршрутку вчера, 55-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Циническая атака оккупантов в Херсонской области привела к гибели одного человека и ранению 9 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, российские военные атаковали Херсон, ударив БпЛА по общественному транспорту. Атака произошла на 3-м автобусном маршруте

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