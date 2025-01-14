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Астрологический прогноз на 14 января

Астрологический прогноз на 14 января

Змей-искуситель - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: важных дел в этот день лучше не начинатьуспешными они не будут, серьезные решения также принимать не стоит – есть вероятность совершить досадную ошибку.  

Символ дня: Змей-искуситель. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, при лечении которых важно вспомнить все данные ранее предписания врача. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник – соленья, маринады, копчености 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу. 

Сны дня: имеет значение не сюжет сновидений, а их "послевкусие": если оно приятное, значит, человек находится на верном жизненном пути, и – наоборот. 

Табу дня: необходимо отказаться от риска, какой бы сферы жизни он ни касался. 

Цитата дня: "В конечном счете любовь – не что иное, как отражение в людях собственных достоинств человека" (Ральф Уолдо Эмерсон). 

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