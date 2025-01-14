Астрологічний прогноз на 14 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: важливих справ у цей день краще не розпочинати – успішними вони не будуть, серйозних рішень також приймати не варто – є ймовірність зробити прикру помилку.

Символ дня: Змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, при лікуванні яких важливо згадати всі раніше приписи лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які дратують кишечник — соління, маринади, копченості

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: має значення не сюжет сновидінь, а їх «післясмак»: якщо воно приємне, значить, людина знаходиться на вірному життєвому шляху, і – навпаки.

Табу дня: необхідно відмовитися від ризику, хоч би якою сферою життя він стосувався.

Цитата дня: «Зрештою любов – нічим іншим, як свій відбиток у людях своїх достоїнств людини»(Ральф Волдо Емерсон).

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