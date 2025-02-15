День ангела 15 лютого: кого та як вітати з іменинами

15 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 лютого

15 лютого 2025 року привітайте з іменинами Івана, Михайла, Миколу, Олексія, Павла, Петра, Семена, Софію.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, добродушний. В дорослому віці стає працьовитим, добрим, неквапливим.

Михайло — староєврейське ім'я, перекладається як "хто як Бог". В дитинстві вихований, не бешкетує. В дорослому віці стає гарним керівником, надійною опорою.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві непохитний, може мати відчужений вигляд. В дорослому віці стає впевненим у собі, не слухає порад інших.

Олексій — давньогрецьке походження, означає "помічник". В дитинстві відповідальний, працьовитий. В дорослому віці стає заглибленим у собі, наполегливим.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає товариським, має добре розвинений інтелект.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає податливим, але впевненим у собі чоловіком.

Семен — давньоєврейське походження, означає "почутий Богом в молитві". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає емоційним, незлобивим.

Софія — давньогрецьке ім'я, перекладається як "мудра". В дитинстві активна, прагне до нових знань. В дорослому віці стає жінкою з багатим внутрішнім світом.

День ангела 15 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 15 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів та ведучи дорогою щастя й добробуту. Бажаю світла в душі, гармонії в серці та удачі в усіх починаннях. Нехай твоє ім’я приносить лише радість, а життя наповнюється яскравими подіями!

***

Цього світлого дня бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та справжнього душевного спокою. Нехай Ангел-охоронець завжди підтримує, надихає та допомагає у важливих моментах. Нехай всі мрії здійснюються легко, а поруч будуть лише щирі та добрі люди!

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Сьогодні твій День Ангела, а значить, це особливий час для радості та благословень. Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, оберігаючи від негараздів. Нехай у житті буде більше щасливих миттєвостей, гармонії та тепла. Зичу тобі світлої долі та міцної віри у себе!

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Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі свою любов, захист і підтримку. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували спокій, добро і впевненість у завтрашньому дні. Нехай життя приносить лише приємні сюрпризи, а всі мрії здійснюються без перешкод!

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Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла та світла! Бажаю, щоб Ангел завжди був на сторожі твого щастя, відганяючи всі негаразди. Нехай у твоєму житті панує любов, мир та добробут, а доля веде до найкращих звершень!

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