В Україні різко змінилася ціна на популярний фрукт

Однак ціни залишаються на 48% вищими, ніж минулого року.

В Україні спостерігається зниження торгівельної активності на ринку яблук, що спричинило зменшення цін на ці фрукти.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Ситуація, що склалася, пояснюється тим, що багато виробників втратили надію на чергове підвищення цін у цьому сегменті і почали розпродавати дані фрукти зі сховищ. У зв’язку з цим пропозиція яблук на ринку помітно зросла, і українські садівники змушені знижувати ціни на свою продукцію", - йдеться в повідомленні.

Наразі якісне яблуко коштує 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що на 12% дешевше, ніж тиждень тому. Однак ціни залишаються на 48% вищими, ніж у цей період минулого року. Експерти прогнозують подальше здешевлення, оскільки якість фруктів у сховищах погіршується, а попит залишається низьким.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на популярний овоч.

Читайте також: