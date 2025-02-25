Овочі можуть знову зрости в ціні: експертка назвала причину

Тепличне господарство в Україні не здатне повністю задовольнити попит споживачів, і це може призвести до подорожчання овочів.

Про це повідомила експертка Лариса Гук в ефірі КИЇВ24.

За її словами, нині спостерігається певний відкат цін, оскільки споживачі вже не готові платити більше. Однак овочева група залишається в зоні ризику, оскільки країна не має достатньо потужного виробництва овочів закритого ґрунту.

Зараз спостерігається значне зростання імпорту продуктів з-за кордону, що, на жаль, поступово витісняє українських виробників. Полиці магазинів заповнені імпортною продукцією — молодою картоплею з Єгипту, капустою з Греції, томатами з Туреччини.

"Те, що стосується сезонних коливань, насамперед в зоні ризику, мабуть, це овочева група. Чому? Тому що Україна не має потужного динамічного виробництва овочів закритого ґрунту", — заявила експертка.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, що вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися.

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