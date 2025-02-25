Пропозиція ЄС щодо корисних копалин: нардеп сказав, чи вигідно це Україні

На думку політика, у разі угоди з ЄС, єропейські партнери фінансово вкладатимуться в Україну і їм доведеться захищати її та надавати гарантії безпеки.

Україні вигідніше укладати угоди про корисні копалини саме з європейськими країнами.

Таку думку народний депутата Богдан Кицак висловив у ефірі "Ранок.LIVE".

Нардеп вважає, що через політику президента США Дональда Трампа країни Євросоюзу почали чіткіше висловлюватися щодо України і займати більш прагматичну позицію.

"Прихід Трампа ми можемо оцінювати з декількох точок зору. Одна із них – це, зрозуміло, ми зараз перебуваємо в певному інформаційному шумі, ми дивимося на це все негативно, тому що нам постійно диктують якісь умови або починають нав’язувати певні підписання документів, які першопочатково були невигідні для нас. Але з іншої сторони, ми бачимо, що прихід Трампа трішечки вніс певну активізацію, зокрема в Європейський Союз – коли вони почали більш чітко висловлюватися відносно України і займати більш прагматичну позицію", – розповів Кицак.

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Він зауважив, що не виключенням є й анонсування документа про партнерство між Україною та ЄС у сфері видобутку корисних копалин.

На думку політика, Україні вигідніше укладати угоди про корисні копалини саме з європейськими країнами. Кицак пояснив, що європейські партнери фінансово вкладатимуться в Україну і їм доведеться захищати її та надавати гарантії безпеки.

"Я думаю, що Україні більш вигідно укладати саме угоду саме з європейськими країнами, тому що мова йде про єдиний простір, єдиний субконтинент Європа. Зрозуміло, що європейці будуть і зокрема пропонувати нам додаткові гарантії відносно кордонів України. Тому що вони розуміють, що якщо вони будуть заводити сюди величезний капітал, їм потрібно буде його фізично захистити. А захистити це можна виключно посиленням Збройних сил – або миротворчих військ, або безпосередньо України", – розповів народний обранець.

Нагадаємо, єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне представив новий варіант партнерства між Україною та ЄС у сфері видобутку корисних копалин. Політик запевнив, що Європа ніколи не наполягатиме на умовах, які будуть невигідні для України.